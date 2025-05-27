Решение европейских стран о снятии ограничения на применение Украиной дальнобойных вооружений находится в явном противоречии с усилиями по установлению мира и с мирным процессом, который только начинается и остается крайне хрупким. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если это соответствует действительности, если это так, то чрезвычайно опасное решение — это буквально сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации, и, конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем telegram-канале.
По словам представителя Кремля, действия канцлера ФРГ Фридриха Мерц вызвали значительное замешательство, возможно, не только среди общественности, но и среди представителей самого немецкого правительства. Накануне некоторые члены кабинета министров опровергли слова канцлера, заявив, что никаких разрешений выдано не было. Тем не менее Мерц, как сказа Песков, продолжает настаивать на своей позиции, утверждая, что соответствующее решение действительно принято, и Украина получила разрешение наносить удары без ограничений по расстоянию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о тревоге Кремля по поводу вероятной отмены европейскими государствами ограничений на использование Киевом дальнобойных вооружений. Он отметил, что подобное решение, если оно действительно было принято, может рассматриваться как фактор, усиливающий эскалацию конфликта.
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