«Это эскалация»: в Кремле забили тревогу из-за решения по дальнобойному оружию

Кремль выражает обеспокоенность в связи с возможным снятием европейскими странами ограничений по дальнобойному оружию, применяемому Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, если европейские страны действительно приняли решение о снятии ограничений, это следует рассматривать как шаг, способствующий дальнейшей эскалации конфликта.
«Сегодня или вчера поздно вечером Мерц все-таки настаивал на том, что несколько месяцев назад такое решение принято так или иначе. Если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьёезная», — заявил представитель Кремля. Его слова передает telegram-канал «Вы слушали маяк».
Ранее, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, ФРГ и Соединенные Штаты отменили ограничения на дальность применения вооружения, предоставляемого Украине. По словам немецкого главы, сейчас никаких ограничений по дальности для оружия, поставляемого Киеву, не действует.
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