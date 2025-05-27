«Это эскалация»: в Кремле забили тревогу из-за решения по дальнобойному оружию

Кремль: снятие ограничений по дальнобойному оружию для Украины — эскалация
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Песков высказался о снятии ограничений по оружию Киева
Песков высказался о снятии ограничений по оружию Киева Фото:
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Запад разрешил Киеву использовать дальнобойное оружие по России

Кремль выражает обеспокоенность в связи с возможным снятием европейскими странами ограничений по дальнобойному оружию, применяемому Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, если европейские страны действительно приняли решение о снятии ограничений, это следует рассматривать как шаг, способствующий дальнейшей эскалации конфликта.

«Сегодня или вчера поздно вечером Мерц все-таки настаивал на том, что несколько месяцев назад такое решение принято так или иначе. Если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьёезная», — заявил представитель Кремля. Его слова передает telegram-канал «Вы слушали маяк».

Ранее, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, ФРГ и Соединенные Штаты отменили ограничения на дальность применения вооружения, предоставляемого Украине. По словам немецкого главы, сейчас  никаких ограничений по дальности для оружия, поставляемого Киеву, не действует.

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Кремль выражает обеспокоенность в связи с возможным снятием европейскими странами ограничений по дальнобойному оружию, применяемому Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, если европейские страны действительно приняли решение о снятии ограничений, это следует рассматривать как шаг, способствующий дальнейшей эскалации конфликта. «Сегодня или вчера поздно вечером Мерц все-таки настаивал на том, что несколько месяцев назад такое решение принято так или иначе. Если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьёезная», — заявил представитель Кремля. Его слова передает telegram-канал «Вы слушали маяк». Ранее, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, ФРГ и Соединенные Штаты отменили ограничения на дальность применения вооружения, предоставляемого Украине. По словам немецкого главы, сейчас  никаких ограничений по дальности для оружия, поставляемого Киеву, не действует.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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