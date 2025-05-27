«Выполнить никто не может»: председатель «Цифрового мира» рассказал, что делать с неработающим законом о такси

Таксисты массово снимают опознавательные знаки и переходят на режим работы водителей по найму, несмотря на требования закона о такси. На практике выполнение норм федерального закона невозможно. Регулирование найма водителей должно быть пересмотрено с учетом мировой практики: вместо устаревшей схемы такси предлагается использовать модель автонайма через цифровые платформы (райдхелинг). Об этом URA.RU сообщил председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
«Мировой опыт предлагает нам простую и удобную форму — автонайм, когда водителя-частника можно вызвать через цифровую платформу. В англоязычных странах его называют „райдхелинг“. Считается, что такая форма со временем уничтожит устаревшую схему такси, при которой таксист полный рабочий день работает на таксопарк на чужом автомобиле, так как она менее экономически эффективна», — сказал Корнеев в разговоре с URA.RU.
По словам эксперта, временное привлечение водителей с личным транспортом не является новым явлением для России. Ранее перевозки осуществлялись именно по такому принципу: частные лица принимали заказы через платформы-агрегаторы, что позволяло организовывать поездки вне рамок крупных автопарков. Такая практика существовала до вступления в силу федерального закона № 580 «О такси», который в 2023 году восстановил советскую модель паркового такси, признанную устаревшей. Однако, несмотря на формальное наличие этого закона, его применение на практике ограничивается преимущественно декларативными мерами и не сопровождается полноценной реализацией требований.
Корнеев отметил, что соблюдение требований федерального закона на практике невозможно и фактически не осуществляется. По его словам, ежедневные медицинские и технические осмотры не проводятся, а оформление водителей такси в таксопарках в соответствии с положениями Трудового кодекса не осуществляется. Таким образом, действующая ситуация полностью расходится с установленными законодательными нормами.
Ранее многие сервисы заказа такси начали отказываться от привычного названия в пользу формулировки «сервис аренды машин с водителем». Такой подход к ведению бизнеса освобождает компании от необходимости оформления дорогостоящей страховки ОСАГО и полиса ответственности перевозчика ОСГОП, проведения медицинских и технических осмотров, а также заполнения путевых листов. Однако использование узнаваемой символики такси, включая «шашечки», в этом случае запрещено. Подобная схема предоставляет возможность частным лицам на собственных автомобилях войти в новый сегмент пассажирских перевозок, который регулируется менее строго по сравнению с классическим рынком такси.
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