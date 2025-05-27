Окончены поиски шестилетнего мальчика, которого искали больше двух суток

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок найден живым
Ребенок найден живым Фото:

Завершены поиски шестилетнего ребенка, которого больше двух суток искали в Кизеле. Об этом URA.RU сообщил старший брат ребенка.

«Да, его нашли. Он жив. Не могу сказать, где был», — поделился молодой человек информацией.

Ребенок потерялся 25 мая. Он пропал с детской площадки у дома, где гулял. Волонтеры, местные жители и правоохранители искали ребенка. Спустя почти трое суток ребенка нашли живым.

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Завершены поиски шестилетнего ребенка, которого больше двух суток искали в Кизеле. Об этом URA.RU сообщил старший брат ребенка. «Да, его нашли. Он жив. Не могу сказать, где был», — поделился молодой человек информацией. Ребенок потерялся 25 мая. Он пропал с детской площадки у дома, где гулял. Волонтеры, местные жители и правоохранители искали ребенка. Спустя почти трое суток ребенка нашли живым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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