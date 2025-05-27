Окончены поиски шестилетнего мальчика, которого искали больше двух суток

Ребенок найден живым
Завершены поиски шестилетнего ребенка, которого больше двух суток искали в Кизеле. Об этом URA.RU сообщил старший брат ребенка.
«Да, его нашли. Он жив. Не могу сказать, где был», — поделился молодой человек информацией.
Ребенок потерялся 25 мая. Он пропал с детской площадки у дома, где гулял. Волонтеры, местные жители и правоохранители искали ребенка. Спустя почти трое суток ребенка нашли живым.
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