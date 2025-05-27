27 мая 2025

МЧС: на пожаре, бушующем в промзоне Челябинска, никто не пострадал. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные устранили угрозу распространения огня
Пожарные устранили угрозу распространения огня Фото:

При возгорании, которое возникло на территории промышленной зоны в районе ЧМЗ на Свердловском тракте в Челябинске, никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России.

«На 800 квадратах с огнем борются более 70 специалистов и 24 единицы техники. Предварительно, пострадавших нет. Горят деревянные поддоны и четыре грузовых авто», — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что на место ЧП прибыли сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру сложности. Организовано три боевых участка, создан оперативный штаб пожаротушения. Угроза распространения пожара ликвидирована.

Как сообщало URA.RU ранее, очевидцы увидели на Свердловском тракте густые черные клубы дыма, заметные из разных районов города. Очаг возник неподалеку от дилерских автоцентров.

Пожар в Челябинске виден издалека
Пожар в Челябинске виден издалека
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При возгорании, которое возникло на территории промышленной зоны в районе ЧМЗ на Свердловском тракте в Челябинске, никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России. «На 800 квадратах с огнем борются более 70 специалистов и 24 единицы техники. Предварительно, пострадавших нет. Горят деревянные поддоны и четыре грузовых авто», — уточнили в ведомстве. В МЧС добавили, что на место ЧП прибыли сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру сложности. Организовано три боевых участка, создан оперативный штаб пожаротушения. Угроза распространения пожара ликвидирована. Как сообщало URA.RU ранее, очевидцы увидели на Свердловском тракте густые черные клубы дыма, заметные из разных районов города. Очаг возник неподалеку от дилерских автоцентров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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