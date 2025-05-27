27 мая 2025

Пропавшую девушку ищут в Свердловской области почти месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение девушки неизвестно с 4 мая
Местоположение девушки неизвестно с 4 мая Фото:

В городе Качканар (Свердловская область) пропала 25-летняя Ирина Ярославцева. Ее местоположение неизвестно с 4 мая, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Ярославцева Ирина Николаевна, 25 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». 

Рост Ирины — 170 сантиметров, имеет среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. Как была одета девушка на момент пропажи, неизвестно. Всех, кто видел пропавшую или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.

Ориентировка на пропавшую
Ориентировка на пропавшую
Фото:

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В городе Качканар (Свердловская область) пропала 25-летняя Ирина Ярославцева. Ее местоположение неизвестно с 4 мая, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Ярославцева Ирина Николаевна, 25 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».  Рост Ирины — 170 сантиметров, имеет среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. Как была одета девушка на момент пропажи, неизвестно. Всех, кто видел пропавшую или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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