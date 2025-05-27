Пропавшую девушку ищут в Свердловской области почти месяц

В городе Качканар (Свердловская область) пропала 25-летняя Ирина Ярославцева. Ее местоположение неизвестно с 4 мая, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Ярославцева Ирина Николаевна, 25 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Ирины — 170 сантиметров, имеет среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. Как была одета девушка на момент пропажи, неизвестно. Всех, кто видел пропавшую или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
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