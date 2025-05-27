Один из крупнейших заводов Прикамья почти на треть снизил производство алкоголя

По итогу прошедшего года один из ведущих производителей алкоголя в Пермском крае — АО «Пермалко» сократил объемы производства почти на треть. Эта информация содержится в отчете компании, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
«В 2024 году АО „Пермалко“ произвело 1,28 млн декалитров, что на 29,4% меньше показателя 2023-го. Экспортные поставки общества — 7,5% от объема продаж. Себестоимость реализации товаров, продукции и работ уменьшилась до 1,3 млрд рублей», — свидетельствуют цифры.
Причиной существенного снижения объемов стало изменение стратегии развития компании. «Пермалко» переориентировала свою деятельность на формирование собственного портфеля брендов. В АО считают, что новый курс позволит укрепить позиции на рынке и повысит узнаваемость продукции в долгосрочной перспективе.
Сокращение объемов производства у пермского завода произошло на фоне общероссийской тенденцией падения выпуска слабоалкогольных напитков, которое в прошлом году превысило 56%. Эксперты связывают это с изменениями в акцизной политике и миграцией части продукции в другие категории, а также с трансформацией ассортимента на алкогольном рынке, где растет доля безалкогольных и новых видов напитков.
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