27 мая 2025

Один из крупнейших заводов Прикамья почти на треть снизил производство алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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За год экспортные поставки предприятия составили 7,5% от общего объема продаж
За год экспортные поставки предприятия составили 7,5% от общего объема продаж Фото:

По итогу прошедшего года один из ведущих производителей алкоголя в Пермском крае — АО «Пермалко» сократил объемы производства почти на треть. Эта информация содержится в отчете компании, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«В 2024 году АО „Пермалко“ произвело 1,28 млн декалитров, что на 29,4% меньше показателя 2023-го. Экспортные поставки общества — 7,5% от объема продаж. Себестоимость реализации товаров, продукции и работ уменьшилась до 1,3 млрд рублей», — свидетельствуют цифры.

Причиной существенного снижения объемов стало изменение стратегии развития компании. «Пермалко» переориентировала свою деятельность на формирование собственного портфеля брендов. В АО считают, что новый курс позволит укрепить позиции на рынке и повысит узнаваемость продукции в долгосрочной перспективе.

Сокращение объемов производства у пермского завода произошло на фоне общероссийской тенденцией падения выпуска слабоалкогольных напитков, которое в прошлом году превысило 56%. Эксперты связывают это с изменениями в акцизной политике и миграцией части продукции в другие категории, а также с трансформацией ассортимента на алкогольном рынке, где растет доля безалкогольных и новых видов напитков.

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По итогу прошедшего года один из ведущих производителей алкоголя в Пермском крае — АО «Пермалко» сократил объемы производства почти на треть. Эта информация содержится в отчете компании, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. «В 2024 году АО „Пермалко“ произвело 1,28 млн декалитров, что на 29,4% меньше показателя 2023-го. Экспортные поставки общества — 7,5% от объема продаж. Себестоимость реализации товаров, продукции и работ уменьшилась до 1,3 млрд рублей», — свидетельствуют цифры. Причиной существенного снижения объемов стало изменение стратегии развития компании. «Пермалко» переориентировала свою деятельность на формирование собственного портфеля брендов. В АО считают, что новый курс позволит укрепить позиции на рынке и повысит узнаваемость продукции в долгосрочной перспективе. Сокращение объемов производства у пермского завода произошло на фоне общероссийской тенденцией падения выпуска слабоалкогольных напитков, которое в прошлом году превысило 56%. Эксперты связывают это с изменениями в акцизной политике и миграцией части продукции в другие категории, а также с трансформацией ассортимента на алкогольном рынке, где растет доля безалкогольных и новых видов напитков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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