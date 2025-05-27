27 мая 2025

Аэропорт Кургана сообщил об отмене рейсов до Москвы и обратно

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания отменила рейсы ТИ-1093 из Москвы и ТИ-1094 в Москву
Авиакомпания отменила рейсы ТИ-1093 из Москвы и ТИ-1094 в Москву Фото:

Авиарейсы от Кургана до Москвы и обратно отменены 28 мая. Об этом сообщается на сайте курганского аэропорта.

«Вниманию пассажиров! 28 мая 2025 года авиакомпания отменила рейсы ТИ 1093 из Москвы; ТИ-1094 в Москву», — опубликовано объявление на сайте аэропорта Курган.

С чем связана отмена, не уточняется. Однако ранее в мае аналогичные рейсы уже отменялись из-за атаки БПЛА. Минувшей ночью над рядом городов России также были сбиты беспилотники. 

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Авиарейсы от Кургана до Москвы и обратно отменены 28 мая. Об этом сообщается на сайте курганского аэропорта. «Вниманию пассажиров! 28 мая 2025 года авиакомпания отменила рейсы ТИ 1093 из Москвы; ТИ-1094 в Москву», — опубликовано объявление на сайте аэропорта Курган. С чем связана отмена, не уточняется. Однако ранее в мае аналогичные рейсы уже отменялись из-за атаки БПЛА. Минувшей ночью над рядом городов России также были сбиты беспилотники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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