Аэропорт Кургана сообщил об отмене рейсов до Москвы и обратно

Авиакомпания отменила рейсы ТИ-1093 из Москвы и ТИ-1094 в Москву
Авиарейсы от Кургана до Москвы и обратно отменены 28 мая. Об этом сообщается на сайте курганского аэропорта.
«Вниманию пассажиров! 28 мая 2025 года авиакомпания отменила рейсы ТИ 1093 из Москвы; ТИ-1094 в Москву», — опубликовано объявление на сайте аэропорта Курган.
С чем связана отмена, не уточняется. Однако ранее в мае аналогичные рейсы уже отменялись из-за атаки БПЛА. Минувшей ночью над рядом городов России также были сбиты беспилотники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!