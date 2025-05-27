Экс-депутат Пермской гордумы покинул федеральную энергокомпанию

Бывший пермский депутат городской думы Александр Колбин ушел с поста заместителя генерального директора «Т Плюс». Эту информацию подтвердил он сам.
«Александр Колбин весной покинул должность замгендиректора „Т Плюс“. Он отвечал за капитальное строительство и еще нигде не трудоустроился», — со ссылкой на заявление бывшего топ-менеджера пишет «Коммерсант-Прикамье».
Считается, что Колбин принадлежал команде экс-гендиректора «Т Плюс» Александра Вилесова. Последний ранее работал в прикамской столице заместителем главы дивизиона КЭС-Холдинга «Генерация Урала» по экономике и финансам. В «Т Плюс» он собрал собственную управленческую команду, куда входили пермяки.
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