27 мая 2025

Экс-депутат Пермской гордумы покинул федеральную энергокомпанию

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины решения не были озвучены
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Бывший пермский депутат городской думы Александр Колбин ушел с поста заместителя генерального директора «Т Плюс». Эту информацию подтвердил он сам.

«Александр Колбин весной покинул должность замгендиректора „Т Плюс“. Он отвечал за капитальное строительство и еще нигде не трудоустроился», — со ссылкой на заявление бывшего топ-менеджера пишет «Коммерсант-Прикамье».

Считается, что Колбин принадлежал команде экс-гендиректора «Т Плюс» Александра Вилесова. Последний ранее работал в прикамской столице заместителем главы дивизиона КЭС-Холдинга «Генерация Урала» по экономике и финансам. В «Т Плюс» он собрал собственную управленческую команду, куда входили пермяки.

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Бывший пермский депутат городской думы Александр Колбин ушел с поста заместителя генерального директора «Т Плюс». Эту информацию подтвердил он сам. «Александр Колбин весной покинул должность замгендиректора „Т Плюс“. Он отвечал за капитальное строительство и еще нигде не трудоустроился», — со ссылкой на заявление бывшего топ-менеджера пишет «Коммерсант-Прикамье». Считается, что Колбин принадлежал команде экс-гендиректора «Т Плюс» Александра Вилесова. Последний ранее работал в прикамской столице заместителем главы дивизиона КЭС-Холдинга «Генерация Урала» по экономике и финансам. В «Т Плюс» он собрал собственную управленческую команду, куда входили пермяки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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