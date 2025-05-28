Подросток напал на сверстников с ножом, а потом спалил целый дом. Видео

В Иркутской области возбудили дело после гибели пятерых подростков при пожаре
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В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту убийства четырех несовершеннолетних
В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту убийства четырех несовершеннолетних Фото:

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту убийства четырех несовершеннолетних. В городе Байкальске ночью 28 мая в частном доме в СНТ «Горный Байкал» произошел пожар, на месте которого были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области.

«Сегодня ночью в городе Байкальске Иркутской области произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних», — сообщили представители СК РФ в своем telegram-канале. По данным следствия, группа подростков находилась в доме, когда один из присутствующих напал на сверстников с ножом. В результате нападения четверо несовершеннолетних погибли на месте, еще четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. В ведомстве отметили, что после нападения подозреваемый поджег дом и скончался в результате возникшего пожара.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального следственного управления, а также сотрудники полиции и экстренных служб. Проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели и изучаются причины конфликта.

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В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту убийства четырех несовершеннолетних. В городе Байкальске ночью 28 мая в частном доме в СНТ «Горный Байкал» произошел пожар, на месте которого были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области. «Сегодня ночью в городе Байкальске Иркутской области произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних», — сообщили представители СК РФ в своем telegram-канале. По данным следствия, группа подростков находилась в доме, когда один из присутствующих напал на сверстников с ножом. В результате нападения четверо несовершеннолетних погибли на месте, еще четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.  Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. В ведомстве отметили, что после нападения подозреваемый поджег дом и скончался в результате возникшего пожара. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального следственного управления, а также сотрудники полиции и экстренных служб. Проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели и изучаются причины конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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