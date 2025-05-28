В Бурятии после 30-градусной жары внезапно выпал снег

В Бурятии после периода аномально высокой температуры воздуха произошел резкий перепад погоды: в западных районах республики выпал снег. Осадки уже зафиксированы либо ожидаются практически на всей территории региона. Пасмурная и дождливая погода пришла на смену жаре, когда в столице Бурятии, Улан-Удэ, несколько дней подряд температура поднималась до 33 градусов.
«Доброе снежное утро с ООПТ регионального значения — Природного парка „Шумак“», — отметили представители «Бурприроды» — ООПТ Бурятии (Особо охраняемые природные территории регионального значения Бурятия) в своем telegram-канале, подкрепив пост фотографией снега. Там также высказали надежду на то, что обильные осадки помогут справиться с лесными пожарами, которые продолжают буйствовать в регионе.
По данным на утро 28 мая, в Бурятии зарегистрировано 43 действующих очага возгорания на площади 83,5 тысяч гектаров. Наибольшее число пожаров отмечается в Баунтовском эвенкийском районе на севере республики.
На фоне пожаров из опасной зоны были вывезены более 90 жителей поселка Сулхара. Среди 91 эвакуированного — 33 ребенка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.