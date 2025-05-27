27 мая 2025

«Снял штаны»: что известно о скандале на ОГЭ в свердловской школе

Свердловские школьники заявили, что им пришлось раздеться, чтобы попасть на ОГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент случился в 16-й школе Полевского (архивное фото)
Инцидент случился в 16-й школе Полевского (архивное фото) Фото:

В 16-й школе Полевского (Свердловская область) выпускники обвинили охранников и учителей в детальном досмотре перед ОГЭ, в ходе которого ребятам якобы велели раздеваться. Девятикласснице пришлось показывать нижнее белье, а другому ученику — снимать штаны. Информация появилась в Telegram. При этом источник URA.RU говорит, что это неправда.

«Металлоискатель сработал на бюстгальтер девочки в 16-й школе. Охранники и учителя отвели девятиклассницу в отдельный кабинет, где она показала, что в нижнем белье ничего нет. У другого парня запищало в районе паха — он снял штаны, и проверяющие успокоились», — передает telegram-канал Ural Mash.

По словам собеседника URA.RU, близкого к руководству учреждения, подобного не происходило. «Все это бред. Предоставили в управление образования видео с камер. И самое интересное — опросили школьников, все отрицают, что их осматривали так или были проблемы», — сказал источник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в департамент информполитики Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В 16-й школе Полевского (Свердловская область) выпускники обвинили охранников и учителей в детальном досмотре перед ОГЭ, в ходе которого ребятам якобы велели раздеваться. Девятикласснице пришлось показывать нижнее белье, а другому ученику — снимать штаны. Информация появилась в Telegram. При этом источник URA.RU говорит, что это неправда. «Металлоискатель сработал на бюстгальтер девочки в 16-й школе. Охранники и учителя отвели девятиклассницу в отдельный кабинет, где она показала, что в нижнем белье ничего нет. У другого парня запищало в районе паха — он снял штаны, и проверяющие успокоились», — передает telegram-канал Ural Mash. По словам собеседника URA.RU, близкого к руководству учреждения, подобного не происходило. «Все это бред. Предоставили в управление образования видео с камер. И самое интересное — опросили школьников, все отрицают, что их осматривали так или были проблемы», — сказал источник. Корреспондент агентства обратился за комментарием в департамент информполитики Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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