«Снял штаны»: что известно о скандале на ОГЭ в свердловской школе

В 16-й школе Полевского (Свердловская область) выпускники обвинили охранников и учителей в детальном досмотре перед ОГЭ, в ходе которого ребятам якобы велели раздеваться. Девятикласснице пришлось показывать нижнее белье, а другому ученику — снимать штаны. Информация появилась в Telegram. При этом источник URA.RU говорит, что это неправда.
«Металлоискатель сработал на бюстгальтер девочки в 16-й школе. Охранники и учителя отвели девятиклассницу в отдельный кабинет, где она показала, что в нижнем белье ничего нет. У другого парня запищало в районе паха — он снял штаны, и проверяющие успокоились», — передает telegram-канал Ural Mash.
По словам собеседника URA.RU, близкого к руководству учреждения, подобного не происходило. «Все это бред. Предоставили в управление образования видео с камер. И самое интересное — опросили школьников, все отрицают, что их осматривали так или были проблемы», — сказал источник.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в департамент информполитики Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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