Авиакомпания обратилась за допуском на полеты из Магнитогорска в Турцию

Авиаперевозчик «Ред вингс» обратился в Росавиацию за допуском на полеты из Магнитогорска (Челябинская область) в Турцию. Как следует из материалов регулятора, полеты, если появится рейс, будут совершаться раз в неделю.
«Воздушная линия: Магнитогорск-Анталья. Перевозчик: „Ред вингс“», — отметила Росавиация в материалах к заседанию межведомственной комиссии.
На этом направлении один допуск уже имеется. Его получила компания «Северный ветер» с возможностью полетов семь раз в неделю. По сведениям Росавиации, на паре городов, включая Магнитогорск, возможна работа двух перевозчиков. Причем, частота полетов другого не должна быть выше 14 раз в неделю. Запрошенные параметры укладываются в это ограничение.
Как специалисты отмечали URA.RU, получение допуска не означает автоматического появления рейса. Решение будет зависеть от принимающей стороны, которая также должна выдать разрешение авиакомпании. А авиакомпания может решить формировать полетную программу или не делать этого. Так, имея допуск, перевозчик «Северный ветер» им не воспользовался. В настоящее время полеты из Магнитогорска совершаются лишь на внутренних рейсах.
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