Губернатор Махонин анонсировал планы по строительству десятков спортивных объектов в Пермском крае

В Пермском крае построено и отремонтировано более 600 спортивных объектов. Они находятся в шаговой доступности, тем самым, власти создают для жителей «все условия» для занятий спортом. В планах — построить еще более 60 спортобъектов. Их возведут не только в Перми, но также в ряде других крупных городов края. Об этом в среду, 28 мая, сказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выступая с ежегодным посланием.
«В планах построить 67 крупных объектов: физкультурно-оздоровительные комплексы, большие спорткомплексы в Перми и Березниках, бассейны в Куеде, Кизеле, Верещагино, Соликамске, Нытве, ледовые арены в Перми, Добрянке, Кунгуре, Чернушке и Чусовом», — отметил Махонин.
Махонин отметил, что обновлены стадионы, лыжные базы, ледовые катки, спортплощадки. Сейчас в крае идет ремонт еще 60 крупных спортивных объектов.
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