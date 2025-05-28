Белый дом заявил, что Путин близок к тому, чтобы сжечь «золотой мост» Трампа

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Терпение Трампа в отношении российской политики стало иссякать
Терпение Трампа в отношении российской политики стало иссякать Фото:

В администрации США выразили обеспокоенность действиями президента России Владимира Путина в контексте американо-российских отношений. Об этом сообщает издание Politico.

«Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил», — пишет Politico, ссылаясь на представителя Белого дома. Слова о «золотом мосте» отсылают к дипломатическим усилиям, которые Дональд Трамп предпринимал в период своего президентства для сближения с Россией и личного диалога с Владимиром Путиным.

Несмотря на растущую напряженность, источники Politico отмечают, что Трамп пока не принял решения о введении новых санкций против Москвы. Ранее Дональд Трамп публично критиковал Владимира Путина, обвиняя его в «игре с огнем» из-за эскалации конфликта на территории Украины. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла о готовности к диалогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эмоциональные заявления Трампа, говорил, что у политика случилась эмоциональная перезагрузка. Также Кремль поблагодарил главу США за помощь в урегулировании конфликта. 

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В администрации США выразили обеспокоенность действиями президента России Владимира Путина в контексте американо-российских отношений. Об этом сообщает издание Politico. «Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил», — пишет Politico, ссылаясь на представителя Белого дома. Слова о «золотом мосте» отсылают к дипломатическим усилиям, которые Дональд Трамп предпринимал в период своего президентства для сближения с Россией и личного диалога с Владимиром Путиным. Несмотря на растущую напряженность, источники Politico отмечают, что Трамп пока не принял решения о введении новых санкций против Москвы. Ранее Дональд Трамп публично критиковал Владимира Путина, обвиняя его в «игре с огнем» из-за эскалации конфликта на территории Украины. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла о готовности к диалогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эмоциональные заявления Трампа, говорил, что у политика случилась эмоциональная перезагрузка. Также Кремль поблагодарил главу США за помощь в урегулировании конфликта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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