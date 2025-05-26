Песков объяснил, почему Трамп разозлился на Путина

Песков: критику России со стороны Трампа можно объяснить
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков: США приложили много усилий для начала переговорного процесса по Украине
Песков: США приложили много усилий для начала переговорного процесса по Украине Фото:

Критика президента США Дональда Трампа в адрес действий России и президента РФ Владимира Путина связана с началом переговорного процесса по остановке конфликта на Украине, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все участники переговоров в настоящий момент «эмоционально перегружены».

«Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, это очень важное достижение. <...> Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, и который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями. Вот мы внимательно отслеживаем всю реакцию», — рассказал Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.

Дмитрий Песков отметил, что в Кремле признательны Трампу за содействие в организации переговорного процесса. По словам представителя Кремля, начало диалога между сторонами — важное достижение. 

Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин «принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны». Кроме того, Песков уточнил, что гости Парада Победы в Москве сами стали свидетелями того, какие угрозы поступали от Киева в день 80-летия Победы. 

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Критика президента США Дональда Трампа в адрес действий России и президента РФ Владимира Путина связана с началом переговорного процесса по остановке конфликта на Украине, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все участники переговоров в настоящий момент «эмоционально перегружены». «Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, это очень важное достижение. <...> Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, и который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями. Вот мы внимательно отслеживаем всю реакцию», — рассказал Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла. Дмитрий Песков отметил, что в Кремле признательны Трампу за содействие в организации переговорного процесса. По словам представителя Кремля, начало диалога между сторонами — важное достижение.  Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин «принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны». Кроме того, Песков уточнил, что гости Парада Победы в Москве сами стали свидетелями того, какие угрозы поступали от Киева в день 80-летия Победы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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