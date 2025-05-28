После гибели подростков в Байкальске объявлен траур

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Власти выражают скорбь по погибшим
Власти выражают скорбь по погибшим Фото:

В связи с убийством четырех подростков в Байкальске Иркутской области объявлен трехдневный траур. Об этом сообщил глава администрации поселения Василий Темгеневский.

«Объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая 2025 года», — написал глава администрации. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. 

В ночь на 28 мая 2025 года в Байкальске в одном из частных домов садоводческого некоммерческого товарищества «Горный Байкал» произошел инцидент с участием группы молодых людей, который завершился поджогом и гибелью людей. Один из присутствующих в доме молодых людей напал на остальных с ножом. В результате нападения четверо подростков скончались на месте, еще четверо были госпитализированы с различными травмами. После нападения подозреваемый поджег дом, в огне которого сам погиб.

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В связи с убийством четырех подростков в Байкальске Иркутской области объявлен трехдневный траур. Об этом сообщил глава администрации поселения Василий Темгеневский. «Объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая 2025 года», — написал глава администрации. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.  В ночь на 28 мая 2025 года в Байкальске в одном из частных домов садоводческого некоммерческого товарищества «Горный Байкал» произошел инцидент с участием группы молодых людей, который завершился поджогом и гибелью людей. Один из присутствующих в доме молодых людей напал на остальных с ножом. В результате нападения четверо подростков скончались на месте, еще четверо были госпитализированы с различными травмами. После нападения подозреваемый поджег дом, в огне которого сам погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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