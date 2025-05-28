Путин поздравил Алиева с особой датой

Путин направил Алиеву поздравление по поводу Дня независимости Азербайджана
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Путин отметил важность российско-азербайджайнских отношений
Путин отметил важность российско-азербайджайнских отношений Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости страны. Заявление опубликовано на сайте Кремля. 

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана — Дня независимости», — говорится в сообщении. В нем отмечается, что отношения между странами носят дружественный, союзнический характер. Они будут развиваться и дальше. Также Путин пожелал Алиеву здоровья и успехов. 

Сегодня, 28 мая, отмечается 107-я годовщина со дня основания Азербайджанской Демократической Республики. Провозглашение АДР 28 мая 1918 года стало одним из важнейших событий в истории Азербайджана. Республика была создана с целью формирования независимого, свободного и демократического государства.

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Президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости страны. Заявление опубликовано на сайте Кремля.  «Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана — Дня независимости», — говорится в сообщении. В нем отмечается, что отношения между странами носят дружественный, союзнический характер. Они будут развиваться и дальше. Также Путин пожелал Алиеву здоровья и успехов.  Сегодня, 28 мая, отмечается 107-я годовщина со дня основания Азербайджанской Демократической Республики. Провозглашение АДР 28 мая 1918 года стало одним из важнейших событий в истории Азербайджана. Республика была создана с целью формирования независимого, свободного и демократического государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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