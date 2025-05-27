Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сложил полномочия

28 мая 2025 в 11:33 Размер текста - 17 +

Леонид Митрюшкин возглавлял администрацию Тобольского района с 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сложил полномочия и не будет претендовать на новый срок в этой должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Истек срок моих полномочий на посту главы Тобольского района. Пять лет назад депутаты думы доверили мне управление муниципалитетом. Сейчас решил не продолжать свою деятельность в этой должности. Благодарю команду и своих единомышленников за это плодотворное время.» — заявил Леонид Митрюшкин. Срок полномочий Леонида Митрюшкина в должности главы Тобольского района истек 25 мая. Он занимал ее с мая 2020 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сложил полномочия и не будет претендовать на новый срок в этой должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Истек срок моих полномочий на посту главы Тобольского района. Пять лет назад депутаты думы доверили мне управление муниципалитетом. Сейчас решил не продолжать свою деятельность в этой должности. Благодарю команду и своих единомышленников за это плодотворное время.» — заявил Леонид Митрюшкин. Срок полномочий Леонида Митрюшкина в должности главы Тобольского района истек 25 мая. Он занимал ее с мая 2020 года.