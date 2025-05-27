27 мая 2025

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сложил полномочия

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Леонид Митрюшкин возглавлял администрацию Тобольского района с 2020 года
Леонид Митрюшкин возглавлял администрацию Тобольского района с 2020 года Фото:

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сложил полномочия и не будет претендовать на новый срок в этой должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Истек срок моих полномочий на посту главы Тобольского района. Пять лет назад депутаты думы доверили мне управление муниципалитетом. Сейчас решил не продолжать свою деятельность в этой должности. Благодарю команду и своих единомышленников за это плодотворное время.» — заявил Леонид Митрюшкин.

Срок полномочий Леонида Митрюшкина в должности главы Тобольского района истек 25 мая. Он занимал ее с мая 2020 года.

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Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сложил полномочия и не будет претендовать на новый срок в этой должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Истек срок моих полномочий на посту главы Тобольского района. Пять лет назад депутаты думы доверили мне управление муниципалитетом. Сейчас решил не продолжать свою деятельность в этой должности. Благодарю команду и своих единомышленников за это плодотворное время.» — заявил Леонид Митрюшкин. Срок полномочий Леонида Митрюшкина в должности главы Тобольского района истек 25 мая. Он занимал ее с мая 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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