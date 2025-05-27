В Тюмени нашли самую молодую должницу по алиментам

В Тюменской области на начало мая на исполнении у приставов находится почти восемь тысяч производств по алиментам. Самой молодой должнице — 16 лет, самой возрастной — 57. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
«Среди матерей-кукушек — самой юной особе, бросившей своего ребенка на произвол судьбы, всего 16 лет, самой возрастной даме — 57 лет. Самому взрослому неплательщику алиментов в Тюмени — 74 года, самому молодому — 19 лет», — рассказали в УФССП.
С начала года судебные приставы взыскали более 500 миллионов рублей задолженности по алиментам. За первые четыре месяца текущего года к административной ответственности привлекли 550 жителей региона.
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