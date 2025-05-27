27 мая 2025

В Тюмени нашли самую молодую должницу по алиментам

В Тюмени самой молодой должницей по алиментам стала 16-летняя девушка
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года судебные приставы взыскали более 500 миллионов рублей задолженности по алиментам
С начала года судебные приставы взыскали более 500 миллионов рублей задолженности по алиментам Фото:

В Тюменской области на начало мая на исполнении у приставов находится почти восемь тысяч производств по алиментам. Самой молодой должнице — 16 лет, самой возрастной — 57. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

«Среди матерей-кукушек — самой юной особе, бросившей своего ребенка на произвол судьбы, всего 16 лет, самой возрастной даме — 57 лет. Самому взрослому неплательщику алиментов в Тюмени — 74 года, самому молодому — 19 лет», — рассказали в УФССП.

С начала года судебные приставы взыскали более 500 миллионов рублей задолженности по алиментам. За первые четыре месяца текущего года к административной ответственности привлекли 550 жителей региона.

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В Тюменской области на начало мая на исполнении у приставов находится почти восемь тысяч производств по алиментам. Самой молодой должнице — 16 лет, самой возрастной — 57. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по региону. «Среди матерей-кукушек — самой юной особе, бросившей своего ребенка на произвол судьбы, всего 16 лет, самой возрастной даме — 57 лет. Самому взрослому неплательщику алиментов в Тюмени — 74 года, самому молодому — 19 лет», — рассказали в УФССП. С начала года судебные приставы взыскали более 500 миллионов рублей задолженности по алиментам. За первые четыре месяца текущего года к административной ответственности привлекли 550 жителей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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