В Полевском (Свердловская область) не заставляли девятиклассников раздеваться перед ОГЭ в школе №16. Все помещения на первом этаже были опечатаны, как и полагается на экзаменах. Об этом URA.RU рассказала директор учреждения Юлия Трушкова.
«Это абсолютная ложь и наговор. Я буду связываться с этой редакцией, кто выложил эту информацию, и опровергать. Потому что, ну, это невозможно. Это просто невозможно. Я даже не знаю, откуда взято все», — возмутилась директор, подчеркнув, что в здании все помещения опечатаны. А на камере видеонаблюдения, по ее словам, видно, что дети заходили в ППЭ без задержек.
Директор считает, что никаких давок и инцидентов перед прошедшими экзаменами не происходило. «У нас был экзамен 26-го (биология, информатика, обществознание, химия). Ну, такой массовый, более 70 человек точно. 22-го был экзамен, в котором участвовало пять человек (иностранный язык). Там не было ничего подобного», — сказала она, подчеркнув, что не понимает, откуда могла появиться информация о раздеваниях детей перед экзаменом.
Утром 28 мая в Telegram появилась информация об обвинении охранников и учителей выпускниками в детальном досмотре перед ОГЭ. Ребятам якобы велели раздеться. Девятикласснице пришлось показывать нижнее белье, а другому ученику — снимать штаны.
Источник URA.RU в школе, близкий к руководству учреждения, также подтверждал, что подобного не происходило. По словам собеседника, школьников опрашивали — никто о таком не заявлял. Видео с камер уже направили в местный департамент образования. С просьбой прокомментировать ситуацию агентство обратилось в свердловское минобразования, ответ ожидается.
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