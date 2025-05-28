Глава Союза журналистов Пермского края Пасютин возглавил бывший медиахолдинг Олега Дерипаски

Глава Союза журналистов Пермского края Максим Пасютин назначен генеральным директором медиахолдинга «ФорМедиа». Это бывший медиахолдинг Олега Дерипаски. Он объединяет 20 телекомпаний, 13 радиостанций, 10 интернет-порталов и 20 пабликов в соцсетях на юге, в центральной части России, а также в Сибири.
«До назначения Максим Пасютин развивал ведущие медиа Пермского края и Кировской области. Был генеральным директором медиахолдинга „РБК Пермь“ и „Девятка ТВ“», — сообщает Мастерская новых медиа в соцсети «ВКонтакте». Сам Пасютин на своей странице в соцсети подтвердил информацию о назначении.
Уточняется, что Пасютин продолжит руководить Союзом журналистов Пермского края. 19 мая URA.RU сообщало о том, что в медиахолдинге «РБК Пермь» сменилось руководство. Свой пост покинул генеральный директор Максим Пасютин, проработавший на этом месте с 2020 года. Его кресло заняла Елена Вавилова — медиаменеджер из Березников.
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