Глава Союза журналистов Пермского края Пасютин возглавил бывший медиахолдинг Олега Дерипаски

Глава Союза журналистов Пермского края Пасютин возглавил крупный медиахолдинг
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До назначения Максим Пасютин развивал ведущие медиа Пермского края и Кировской области
До назначения Максим Пасютин развивал ведущие медиа Пермского края и Кировской области Фото:

Глава Союза журналистов Пермского края Максим Пасютин назначен генеральным директором медиахолдинга «ФорМедиа». Это бывший медиахолдинг Олега Дерипаски. Он объединяет 20 телекомпаний, 13 радиостанций, 10 интернет-порталов и 20 пабликов в соцсетях на юге, в центральной части России, а также в Сибири.

«До назначения Максим Пасютин развивал ведущие медиа Пермского края и Кировской области. Был генеральным директором медиахолдинга „РБК Пермь“ и „Девятка ТВ“», — сообщает Мастерская новых медиа в соцсети «ВКонтакте». Сам Пасютин на своей странице в соцсети подтвердил информацию о назначении. 

Уточняется, что Пасютин продолжит руководить Союзом журналистов Пермского края. 19 мая URA.RU сообщало о том, что в медиахолдинге «РБК Пермь» сменилось руководство. Свой пост покинул генеральный директор Максим Пасютин, проработавший на этом месте с 2020 года. Его кресло заняла Елена Вавилова — медиаменеджер из Березников.

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Глава Союза журналистов Пермского края Максим Пасютин назначен генеральным директором медиахолдинга «ФорМедиа». Это бывший медиахолдинг Олега Дерипаски. Он объединяет 20 телекомпаний, 13 радиостанций, 10 интернет-порталов и 20 пабликов в соцсетях на юге, в центральной части России, а также в Сибири. «До назначения Максим Пасютин развивал ведущие медиа Пермского края и Кировской области. Был генеральным директором медиахолдинга „РБК Пермь“ и „Девятка ТВ“», — сообщает Мастерская новых медиа в соцсети «ВКонтакте». Сам Пасютин на своей странице в соцсети подтвердил информацию о назначении.  Уточняется, что Пасютин продолжит руководить Союзом журналистов Пермского края. 19 мая URA.RU сообщало о том, что в медиахолдинге «РБК Пермь» сменилось руководство. Свой пост покинул генеральный директор Максим Пасютин, проработавший на этом месте с 2020 года. Его кресло заняла Елена Вавилова — медиаменеджер из Березников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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