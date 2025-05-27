27 мая 2025

В Кургане пройдет открытие велосезона

© Служба новостей «URA.RU»
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Велосезон в Кургане наступит 1 июня
Велосезон в Кургане наступит 1 июня Фото:

Велосипедисты Кургана откроют летний сезон совместным путешествием по окрестностям города 1 июня. Об этом сообщают организаторы в соцсети «ВКонтакте».

«В первый июньский выходной нам обещают по настоящему летнюю погоду с большим знаком „плюс“, а это замечательный повод собраться всем вместе! Едем в окрестности Кургана, вдоль реки Тобол», — пишет группа «ВЕЛОКУРГАН».

Организаторы уточнили, что суммарная протяженность маршрута составит более 60 километров. При этом участники смогут выбрать удобную для себя дистанцию: после пикника часть группы может вернуться обратно в город, не доезжая до финиша, чтобы не перегружать себя физически. Для прохождения маршрута рекомендуется подготовить исправный велосипед, запасные камеры, а также взять с собой воду и легкие перекусы. Начало мероприятия возле филармонии в 14:00.

Открытие летнего велосезона в Кургане продолжает череду мероприятий, направленных на популяризацию велоспорта и здорового образа жизни. Накануне, 31 мая, в городе пройдет массовая велосипедная гонка ко Всемирному дню велосипедиста, а ранее, 16 мая, состоялась акция «На работу на велосипеде!».

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Велосипедисты Кургана откроют летний сезон совместным путешествием по окрестностям города 1 июня. Об этом сообщают организаторы в соцсети «ВКонтакте». «В первый июньский выходной нам обещают по настоящему летнюю погоду с большим знаком „плюс“, а это замечательный повод собраться всем вместе! Едем в окрестности Кургана, вдоль реки Тобол», — пишет группа «ВЕЛОКУРГАН». Организаторы уточнили, что суммарная протяженность маршрута составит более 60 километров. При этом участники смогут выбрать удобную для себя дистанцию: после пикника часть группы может вернуться обратно в город, не доезжая до финиша, чтобы не перегружать себя физически. Для прохождения маршрута рекомендуется подготовить исправный велосипед, запасные камеры, а также взять с собой воду и легкие перекусы. Начало мероприятия возле филармонии в 14:00. Открытие летнего велосезона в Кургане продолжает череду мероприятий, направленных на популяризацию велоспорта и здорового образа жизни. Накануне, 31 мая, в городе пройдет массовая велосипедная гонка ко Всемирному дню велосипедиста, а ранее, 16 мая, состоялась акция «На работу на велосипеде!».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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