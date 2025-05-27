В Кургане пройдет открытие велосезона

Велосипедисты Кургана откроют летний сезон совместным путешествием по окрестностям города 1 июня. Об этом сообщают организаторы в соцсети «ВКонтакте».
«В первый июньский выходной нам обещают по настоящему летнюю погоду с большим знаком „плюс“, а это замечательный повод собраться всем вместе! Едем в окрестности Кургана, вдоль реки Тобол», — пишет группа «ВЕЛОКУРГАН».
Организаторы уточнили, что суммарная протяженность маршрута составит более 60 километров. При этом участники смогут выбрать удобную для себя дистанцию: после пикника часть группы может вернуться обратно в город, не доезжая до финиша, чтобы не перегружать себя физически. Для прохождения маршрута рекомендуется подготовить исправный велосипед, запасные камеры, а также взять с собой воду и легкие перекусы. Начало мероприятия возле филармонии в 14:00.
Открытие летнего велосезона в Кургане продолжает череду мероприятий, направленных на популяризацию велоспорта и здорового образа жизни. Накануне, 31 мая, в городе пройдет массовая велосипедная гонка ко Всемирному дню велосипедиста, а ранее, 16 мая, состоялась акция «На работу на велосипеде!».
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