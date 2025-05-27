27 мая 2025

В Кургане VIP и силовики собрались, чтобы поздравить пограничников с праздником. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане отмечают День пограничника
В Кургане отмечают День пограничника Фото:

В Кургане прошли торжественные мероприятия, посвященные 107 годовщине образования пограничных войск. В этот день пограничников пришли поздравить представители власти и руководители силовых ведомств. Мероприятия прошли рядом с Вечным огнем возле памятника пограничникам всех поколений, рассказал корреспондент URA.RU.

«Пограничники всегда первыми встречают как друзей, так и врагов нашей страны. Вся ответственность и долг пограничников всегда видны на полях сражений. Всех с праздником, здоровья, благополучия в семьях. И с гордостью нести звание пограничника», — сказал в приветственном слове вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев.

На мероприятие собрались ветераны пограничных войск, кадеты школ и студенты пограничного института ФСБ. Поздравить коллег собрались руководители региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, УФСИН, УФССП, военком Курганской области, представители законодательной власти города и епархии.

Начальник пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям, генерал-майор Юрий Кудрявцев вспомнил подвиги коллег в годы Великой Отечественной войны, а также призвал почтить их память и память тех, кто погиб в приграничных регионах. Затем руководитель погрануправления вручил памятные знаки ветеранам пограничной службы. После были возложены цветы к памятнику пограничникам.

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В Кургане прошли торжественные мероприятия, посвященные 107 годовщине образования пограничных войск. В этот день пограничников пришли поздравить представители власти и руководители силовых ведомств. Мероприятия прошли рядом с Вечным огнем возле памятника пограничникам всех поколений, рассказал корреспондент URA.RU. «Пограничники всегда первыми встречают как друзей, так и врагов нашей страны. Вся ответственность и долг пограничников всегда видны на полях сражений. Всех с праздником, здоровья, благополучия в семьях. И с гордостью нести звание пограничника», — сказал в приветственном слове вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев. На мероприятие собрались ветераны пограничных войск, кадеты школ и студенты пограничного института ФСБ. Поздравить коллег собрались руководители региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, УФСИН, УФССП, военком Курганской области, представители законодательной власти города и епархии. Начальник пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям, генерал-майор Юрий Кудрявцев вспомнил подвиги коллег в годы Великой Отечественной войны, а также призвал почтить их память и память тех, кто погиб в приграничных регионах. Затем руководитель погрануправления вручил памятные знаки ветеранам пограничной службы. После были возложены цветы к памятнику пограничникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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