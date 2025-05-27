В Кургане прошли торжественные мероприятия, посвященные 107 годовщине образования пограничных войск. В этот день пограничников пришли поздравить представители власти и руководители силовых ведомств. Мероприятия прошли рядом с Вечным огнем возле памятника пограничникам всех поколений, рассказал корреспондент URA.RU.
«Пограничники всегда первыми встречают как друзей, так и врагов нашей страны. Вся ответственность и долг пограничников всегда видны на полях сражений. Всех с праздником, здоровья, благополучия в семьях. И с гордостью нести звание пограничника», — сказал в приветственном слове вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев.
На мероприятие собрались ветераны пограничных войск, кадеты школ и студенты пограничного института ФСБ. Поздравить коллег собрались руководители региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, УФСИН, УФССП, военком Курганской области, представители законодательной власти города и епархии.
Начальник пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям, генерал-майор Юрий Кудрявцев вспомнил подвиги коллег в годы Великой Отечественной войны, а также призвал почтить их память и память тех, кто погиб в приграничных регионах. Затем руководитель погрануправления вручил памятные знаки ветеранам пограничной службы. После были возложены цветы к памятнику пограничникам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!