Тюменец не может выбраться из тайской тюрьмы

Тюменец Сергей застрял в иммиграционной тюрьме в Таиланде. С конца февраля он находится в камере из-за нарушения визового режима пребывания в стране. Мужчина уверяет, что в России у него никого нет, однако волонтеры нашли родственников Сергея именно в Тюмени. Такая информация указана в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«Герой нашего рассказа — Сергей Троянов. Находится в IDC (иммиграционная тюрьма в Бангкоке — прим. ред.) с начала года. <...> Мы нашли родственников Сергея в Тюмени. Брат нигде не отсвечивает, а мать есть! Мне удалось раздобыть номер матери. Состоялся крайне короткий разговор: „Знать о нем ничего не желаю!“, пошли короткие гудки», — написала волонтер Светлана.
Сам Сергей в письме уверяет, что прилет в Таиланд из Екатеринбурга, его вещи остались в отделении полиции Паттайи. По его словам, он нарушил визовый режим пребывания в стране на пять месяцев, местные силовики приняли его в конце февраля. Сергей просит помочь ему с покупкой билета, возвращение в Россию ему обойдется в пятьдесят тысяч рублей. «Хочу вернуться в Россию. Пожалуйста, помогите купить билет. В России никого нет, кто бы помог», — указано в заявлении мужчины на имя сотрудника консульства.
Агентство URA.RU также пробовало позвонить на работу к матери Сергея. Однако там никто не взял трубку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!