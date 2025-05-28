Что известно о подростках, которые выжили после пожара в Байкальске

Минздрав: четверо выживших в Байкальске детей находятся на стационарном лечении
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Для дальнейшего лечения планируется эвакуация подростков в Областную детскую клиническую больницу Иркутска
Для дальнейшего лечения планируется эвакуация подростков в Областную детскую клиническую больницу Иркутска Фото:

Четверо детей, пострадавших в Байкальске, находятся на стационарном лечении. О состоянии подростков сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Четверо детей находятся на стационарном лечении после происшествия в Иркутской области. Состояние одного из них тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести», — рассказал Кузнецов, передает РИА Новости. В Слюдянской районной больнице, где сейчас находятся пострадавшие, работает специализированная бригада центра санитарной авиации, в составе которой есть реаниматолог и сосудистые хирурги.

Для дальнейшего лечения планируется эвакуация подростков в Областную детскую клиническую больницу Иркутска. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами. Координацию оказания медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Инцидент произошел в ночь на 28 мая в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения, когда один из них напал на сверстников с ножом. В результате нападения четверо подростков скончались на месте, еще четверо были госпитализированы с травмами. После нападения подозреваемый предположительно поджег дом и погиб в пожаре. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. В Байкальске объявлен трехдневный траур по погибшим.

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Четверо детей, пострадавших в Байкальске, находятся на стационарном лечении. О состоянии подростков сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. «Четверо детей находятся на стационарном лечении после происшествия в Иркутской области. Состояние одного из них тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести», — рассказал Кузнецов, передает РИА Новости. В Слюдянской районной больнице, где сейчас находятся пострадавшие, работает специализированная бригада центра санитарной авиации, в составе которой есть реаниматолог и сосудистые хирурги. Для дальнейшего лечения планируется эвакуация подростков в Областную детскую клиническую больницу Иркутска. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами. Координацию оказания медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Инцидент произошел в ночь на 28 мая в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения, когда один из них напал на сверстников с ножом. В результате нападения четверо подростков скончались на месте, еще четверо были госпитализированы с травмами. После нападения подозреваемый предположительно поджег дом и погиб в пожаре. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. В Байкальске объявлен трехдневный траур по погибшим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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