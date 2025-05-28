Экономист назвал товары, на которые в РФ с началом лета рухнут цены

Экономист Тимофеев: в России с началом лета подешевеет электроника и автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
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Экономист Тимофеев рассказал, что подешевеет в России с приходом лета
Экономист Тимофеев рассказал, что подешевеет в России с приходом лета Фото:

С 1 июня россиян ожидает приятная новость: цены на некоторые категории товаров, включая продукты питания, автомобили и электронику, начнут снижаться. Экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев объяснил, что это связано как с внешнеполитическими факторами, так и с изменениями внутри страны, в частности, с сезонностью и макроэкономическими тенденциями.

«На цены в РФ всё чаще влияют тренды — одни факторы влияния появляются от международных, другие — от внутренних изменений. Со стороны международных стоит отметить, что происходило много крупнейших сделок и договорённостей во многом касаемо непосредственно России. На лето и возможно уже с июня стоит ожидать влияние как внешних, так и внутренних факторов», — цитирует Тимофеева Life.

Снижение цен также обусловлено изменением таможенных сборов, колебаниями курса валют, складскими запасами и падением спроса на определенные категории товаров. По словам эксперта, особенно заметным снижение станет на продукты питания, недвижимость, автомобили и электронику, в том числе на популярные модели iPhone.

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С 1 июня россиян ожидает приятная новость: цены на некоторые категории товаров, включая продукты питания, автомобили и электронику, начнут снижаться. Экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев объяснил, что это связано как с внешнеполитическими факторами, так и с изменениями внутри страны, в частности, с сезонностью и макроэкономическими тенденциями. «На цены в РФ всё чаще влияют тренды — одни факторы влияния появляются от международных, другие — от внутренних изменений. Со стороны международных стоит отметить, что происходило много крупнейших сделок и договорённостей во многом касаемо непосредственно России. На лето и возможно уже с июня стоит ожидать влияние как внешних, так и внутренних факторов», — цитирует Тимофеева Life. Снижение цен также обусловлено изменением таможенных сборов, колебаниями курса валют, складскими запасами и падением спроса на определенные категории товаров. По словам эксперта, особенно заметным снижение станет на продукты питания, недвижимость, автомобили и электронику, в том числе на популярные модели iPhone.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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