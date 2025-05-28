Свердловского боксера прирезали на улице

28 мая 2025 в 13:57 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла 25 мая на улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Серове (Свердловская область) убили 29-летнего боксера Константина Ч. Подозреваемый задержан, скоро ему изберут меру пресечения, сказал источник URA.RU в силовой среде. По его словам, трагедия произошла 25 мая на Сортировке. «Константин с друзьями сидел во дворе дома. Внезапно к ним подошел мужчина и стал ругаться. Затем он ушел домой за ножом, вернулся и нанес несколько ударов Константину», — передал собеседник агентства. Константин пытался убежать от нападавшего, но тот якобы преследовал его на самокате. Мужчину спасти не удалось. Преступника задержали лишь через два дня. Против него возбуждено дело по статье «Убийство». Комментариев от свердловских силовых структур нет. Известно, что у погибшего осталась жена и дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Серове (Свердловская область) убили 29-летнего боксера Константина Ч. Подозреваемый задержан, скоро ему изберут меру пресечения, сказал источник URA.RU в силовой среде. По его словам, трагедия произошла 25 мая на Сортировке. «Константин с друзьями сидел во дворе дома. Внезапно к ним подошел мужчина и стал ругаться. Затем он ушел домой за ножом, вернулся и нанес несколько ударов Константину», — передал собеседник агентства. Константин пытался убежать от нападавшего, но тот якобы преследовал его на самокате. Мужчину спасти не удалось. Преступника задержали лишь через два дня. Против него возбуждено дело по статье «Убийство». Комментариев от свердловских силовых структур нет. Известно, что у погибшего осталась жена и дети.