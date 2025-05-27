Злоумышленники из ХМАО пойдут под суд за отмывание почти 40 миллионов рублей

В ХМАО осудят четырех мужчин, получивших 37 миллионов рублей за незаконную банковскую деятельность и отмывание доходов. Об этом сообщили в УМВД Югры.
«Четверо фигурантов обвиняются в неправомерном обороте средств платежей и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения противоправной деятельности. Злоумышленники предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услугу по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения», — сказано в сообщении.
С апреля 2016 года по ноябрь 2021 года мужчины зарегистрировали 20 фирм-однодневок, на счета которых получали от организаций деньги под видом оплаты услуг. Данные средства подельники обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себя в качестве вознаграждения не менее 12% от общей суммы.
На югорчан возбуждены уголовные дела по статье 172, 173.1, 187, а также статье 174.1 УК РФ. Решение Нижневартовского городского суда сообщники дожидаются, находясь под подпиской о невыезде.
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