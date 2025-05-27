27 мая 2025

Злоумышленники из ХМАО пойдут под суд за отмывание почти 40 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане ожидают решения суда
Югорчане ожидают решения суда Фото:

В ХМАО осудят четырех мужчин, получивших 37 миллионов рублей за незаконную банковскую деятельность и отмывание доходов. Об этом сообщили в УМВД Югры.

«Четверо фигурантов обвиняются в неправомерном обороте средств платежей и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения противоправной деятельности. Злоумышленники предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услугу по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения», — сказано в сообщении.

С апреля 2016 года по ноябрь 2021 года мужчины зарегистрировали 20 фирм-однодневок, на счета которых получали от организаций деньги под видом оплаты услуг. Данные средства подельники обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себя в качестве вознаграждения не менее 12% от общей суммы.

На югорчан возбуждены уголовные дела по статье 172, 173.1, 187, а также статье 174.1 УК РФ. Решение Нижневартовского городского суда сообщники дожидаются, находясь под подпиской о невыезде.

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В ХМАО осудят четырех мужчин, получивших 37 миллионов рублей за незаконную банковскую деятельность и отмывание доходов. Об этом сообщили в УМВД Югры. «Четверо фигурантов обвиняются в неправомерном обороте средств платежей и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения противоправной деятельности. Злоумышленники предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услугу по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения», — сказано в сообщении. С апреля 2016 года по ноябрь 2021 года мужчины зарегистрировали 20 фирм-однодневок, на счета которых получали от организаций деньги под видом оплаты услуг. Данные средства подельники обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себя в качестве вознаграждения не менее 12% от общей суммы. На югорчан возбуждены уголовные дела по статье 172, 173.1, 187, а также статье 174.1 УК РФ. Решение Нижневартовского городского суда сообщники дожидаются, находясь под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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