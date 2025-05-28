Лукашенко призвал обеспечить картошкой Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу обеспечить выращивание такого объема картофеля, который покроет потребности не только самой Беларуси, но и России. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком.
«Надо помочь братьям россиянам», — сказал Лукашенко, передает агентство БЕЛТА. По словам президента Беларуси, в последнее время участились разговоры о возможной нехватке картофеля. Он отметил, что этот вопрос стал особенно актуальным после недавнего совещания у Путина, где прозвучала шутка по поводу картофеля. Лукашенко подчеркнул, что для Беларуси ситуация с картофелем — не повод для шуток, а важная экономическая задача.
Президент напомнил, что Беларусь традиционно считается одним из ведущих производителей картофеля в регионе. В текущем году, по его словам, стране предстоит вырастить урожай, которого будет достаточно не только для внутреннего потребления, но и для экспорта в Россию. Лукашенко подчеркнул, что помощь российским потребителям — это не благотворительность, а выгодная экономическая сделка. «Это и приличные деньги, приличные цены», — отметил глава государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.