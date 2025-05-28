Лукашенко призвал обеспечить картошкой Россию

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Беларусь традиционно считается одним из ведущих производителей картофеля в регионе
Беларусь традиционно считается одним из ведущих производителей картофеля в регионе Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу обеспечить выращивание такого объема картофеля, который покроет потребности не только самой Беларуси, но и России. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком.

«Надо помочь братьям россиянам», — сказал Лукашенко, передает агентство БЕЛТА. По словам президента Беларуси, в последнее время участились разговоры о возможной нехватке картофеля. Он отметил, что этот вопрос стал особенно актуальным после недавнего совещания у Путина, где прозвучала шутка по поводу картофеля. Лукашенко подчеркнул, что для Беларуси ситуация с картофелем — не повод для шуток, а важная экономическая задача.

Президент напомнил, что Беларусь традиционно считается одним из ведущих производителей картофеля в регионе. В текущем году, по его словам, стране предстоит вырастить урожай, которого будет достаточно не только для внутреннего потребления, но и для экспорта в Россию. Лукашенко подчеркнул, что помощь российским потребителям — это не благотворительность, а выгодная экономическая сделка. «Это и приличные деньги, приличные цены», — отметил глава государства.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу обеспечить выращивание такого объема картофеля, который покроет потребности не только самой Беларуси, но и России. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком. «Надо помочь братьям россиянам», — сказал Лукашенко, передает агентство БЕЛТА. По словам президента Беларуси, в последнее время участились разговоры о возможной нехватке картофеля. Он отметил, что этот вопрос стал особенно актуальным после недавнего совещания у Путина, где прозвучала шутка по поводу картофеля. Лукашенко подчеркнул, что для Беларуси ситуация с картофелем — не повод для шуток, а важная экономическая задача. Президент напомнил, что Беларусь традиционно считается одним из ведущих производителей картофеля в регионе. В текущем году, по его словам, стране предстоит вырастить урожай, которого будет достаточно не только для внутреннего потребления, но и для экспорта в Россию. Лукашенко подчеркнул, что помощь российским потребителям — это не благотворительность, а выгодная экономическая сделка. «Это и приличные деньги, приличные цены», — отметил глава государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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