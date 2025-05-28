В школах и детсадах Екатеринбурга усиливают охрану

На охрану детских садов и школ Екатеринбурга заложили дополнительно 76 миллионов рублей. Об этом в ходе доклада комиссии гордумы по развитию образования заявила глава департамента финансов мэрии Анна Турунцева, сообщает корреспондент URA.RU. Депутаты решение поддержали.
«Мы изучили, провели анализ. Для обеспечения тех целей, по которым заключены муниципальные контракты, планируется увеличение на сегодняшний день на 76 миллионов рублей. Это образовательные учреждения в целом — школы и детские сады», — подчеркнула Турунцева.
Изначально расчет шел с учетом того, что за один час сотрудникам охраны будут платить 117 рублей. Но опыт городов-миллионников и анализ рынка показал, что ее нужно поднять до 132-х рублей в час.
Деньги поступят в организации в июне — после утверждения корректировки бюджета. Заседание гордумы запланировано на 3 июня.
В декабре 2024 года депутат гордумы Татьяна Вяткина, выступающая от сообщества директоров учебных заведений (она возглавляет школу №168), заявила об угрозе оставить организации без охраны. Так как заложенных в бюджете города на 2025 год средств не хватит на оплату услуг ЧОПов.
В 2024 году школы платили за охрану 96-97 рублей в час. В 2025 году сумму планировали увеличить до 119 рублей в час.
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