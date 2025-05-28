В субботу на берегу озера Ачикуль Белозерского округа стартует гастрономический фестиваль «Вкусы Кургана» с блюдами зауральской кухни, развлечениями для всей семьи и активным отдыхом на свежем воздухе. Любители музыки и танцев насладятся живыми концертами и рок-вечеринками в барах города Кургана. Эти и другие события ждут курганцев в ближайшие выходные.
Фестиваль «Вкусы Кургана» на озере Ачикуль
В субботу, 31 мая, на живописном берегу озера Ачикуль в Белозерском округе пройдет масштабный гастрономический фестиваль «Вкусы Кургана». Гости смогут попробовать лучшие блюда зауральской кухни, посетить ярмарку ремесленников и дизайнеров, посмотреть модный показ местных брендов. Для любителей активного отдыха — катание на аэростате, парусных кораблях и верховая езда. Детей ждут батуты, сладости и увлекательные игры. Начало в 16:00, локация — экопарк Ачикуль.
Фестиваль узбекской кухни в кафе «Традиции»
Продолжается фестиваль узбекской кухни в кафе «Традиции». Гостей ждут ароматный плов, разнообразная самса, согревающий лагман, сочные манты с лососем и окрошка с говядиной на айране.
Музыкальные и танцевальные вечера
В субботу 31 мая в Papin Bar пройдет концерт с участием ведущего Стаса Волосникова, акробатического дуэта «DP No name» и вокалистки Анастасии Зыряновой. В ресторане «Марани» гостей порадует энергичная группа JAM из Челябинска. В баре Harat's Pub состоится рок-вечеринка с группировкой «Метро», исполняющей каверы на хиты «Ленинграда», «Сектора Газа» и других любимых коллективов.
Финал Лиги чемпионов в баре Harat's Pub
Главное футбольное событие — финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» — покажут в ночь с 31 мая на 1 июня на всех экранах Harat's Pub. Начало трансляции — в 23:55.
Всемирный день велосипедиста и массовая велогонка
31 мая в Центре зимних видов спорта (поселок Увал, ул. Звездная, 1) пройдет Всероссийская массовая велогонка «Всемирный день велосипедиста». Дистанции — от 500 метров до 15 километров. Регистрация с 10:00, старт в 11:10. Участвовать могут все желающие, независимо от возраста и подготовки.
Выставка кошек «Зауральская котомагия»
В воскресенье 1 июня в Курганском областном Доме народного творчества (Гоголя, 30) пройдет международная выставка кошек «Зауральская котомагия». Посетители увидят мейн-кунов, шотландских вислоухих, коротколапых кошек манчкинов, сфинксов, бенгалов и других пород. Для детей — мастер-классы и шоу, для взрослых — экспертные лекции. С 10:00 до 16:00. Бесплатно для малышей до 3 лет.
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