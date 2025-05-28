В Соликамске (Пермский край) водитель автобуса, оставивший транспорт без присмотра у закусочной, стал причиной ДТП. Автобус самопроизвольно скатился и врезался в здание, сообщают очевидцы в соцсетях.
Водитель припарковал автобус у заведения общественного питания и отправился на обед, однако ручной тормоз не сработал должным образом. В результате транспортное средство самостоятельно покатилось и въехало в фасад закусочной. Обошлось без пострадавших», — сообщает telegram-канал «Жесть Пермь».
URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края с просьбой подтвердить информацию. Ответ ожидается.
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