Автобус врезался в закусочную в Пермском крае. Видео

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Ручной тормоз не сработал. Транспортное средство самостоятельно покатилось и въехало в фасад закусочной
Ручной тормоз не сработал. Транспортное средство самостоятельно покатилось и въехало в фасад закусочной Фото:

В Соликамске (Пермский край) водитель автобуса, оставивший транспорт без присмотра у закусочной, стал причиной ДТП. Автобус самопроизвольно скатился и врезался в здание, сообщают очевидцы в соцсетях. 

Водитель припарковал автобус у заведения общественного питания и отправился на обед, однако ручной тормоз не сработал должным образом. В результате транспортное средство самостоятельно покатилось и въехало в фасад закусочной. Обошлось без пострадавших», — сообщает telegram-канал «Жесть Пермь». 

URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края с просьбой подтвердить информацию. Ответ ожидается. 

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В Соликамске (Пермский край) водитель автобуса, оставивший транспорт без присмотра у закусочной, стал причиной ДТП. Автобус самопроизвольно скатился и врезался в здание, сообщают очевидцы в соцсетях.  Водитель припарковал автобус у заведения общественного питания и отправился на обед, однако ручной тормоз не сработал должным образом. В результате транспортное средство самостоятельно покатилось и въехало в фасад закусочной. Обошлось без пострадавших», — сообщает telegram-канал «Жесть Пермь».  URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края с просьбой подтвердить информацию. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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