Тюменец получил множественные переломы после падения кирпича ему на голову

В Тюмени на стройке каменщику ООО «Дорстройинжиниринг» на голову обрушился кусок кирпича, работник потерял сознание и упал с четвертого этажа. Об этом URA.RU рассказали в Государственной инспекции труда в Тюменской области. Инцидент произошел во время уборки этажа от строительного мусора.
«В момент ожидания на площадке, когда крановщик подаст оснастку для строповки груза, от внезапного порыва ветра произошло обрушение элементов кирпичной кладки на восьмом этаже. Фрагмент кирпича ударил по защитной каске каменщика. Работник потерял сознание и упал на строительную площадку. В результате падения пострадавший получил множественные переломы тела слева, закрытую черепно-мозговую травму головы», — сообщили в инспекции.
Там же добавили, что причиной несчастного случая стала плохая организация работ. Также сотрудников и их работу не контролировали, а пострадавший не был проинформирован об условиях и охране труда и риске повреждения. Кроме того, мужчине не в полном объеме выдали защитные средства. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!