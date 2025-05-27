27 мая 2025

Новый зам губернатора Артюхова приедет на Ямал в начале июня

Назначение Евгения Гурария в правительство ЯНАО ожидается летом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгения Гурария ждут в ЯНАО уже месяц
Евгения Гурария ждут в ЯНАО уже месяц Фото:

Назначение помощника полпреда президента РФ в УрФО Евгения Гурария в правительство Ямала произойдет в начале июня. Об этом URA.RU рассказали источники в политических кругах региона.

«В настоящее время Гурарий продолжает работать в полпредстве, приказ о его увольнении будет подписан примерно через неделю (процесс не быстрый). Только после этого Евгений получит должность в ЯНАО», — поделился один из собеседников.

При этом в правительстве ЯНАО по-прежнему нет никакой информации о возможном назначении Гурария. По словам представителей пресс-службы регионального кабмина, вакантных должностей замов губернатора в настоящее время нет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в полпредстве Гурарию уже подобрали сменщика. Им стал Василий Догдаев: на Ямале он известен годами службы в прокуратуре и соавторством при создании местного антикоррупционного законодательства, последние 10 лет чиновник работал в уральском полпредстве.

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Назначение помощника полпреда президента РФ в УрФО Евгения Гурария в правительство Ямала произойдет в начале июня. Об этом URA.RU рассказали источники в политических кругах региона. «В настоящее время Гурарий продолжает работать в полпредстве, приказ о его увольнении будет подписан примерно через неделю (процесс не быстрый). Только после этого Евгений получит должность в ЯНАО», — поделился один из собеседников. При этом в правительстве ЯНАО по-прежнему нет никакой информации о возможном назначении Гурария. По словам представителей пресс-службы регионального кабмина, вакантных должностей замов губернатора в настоящее время нет. Ранее URA.RU рассказывало, что в полпредстве Гурарию уже подобрали сменщика. Им стал Василий Догдаев: на Ямале он известен годами службы в прокуратуре и соавторством при создании местного антикоррупционного законодательства, последние 10 лет чиновник работал в уральском полпредстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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