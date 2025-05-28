В Калининском районе Челябинска старое здание реконструируют под новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК), а также построят новые административное, офисное здание и парковку. Инициатор проекта — ООО «РадиоИзотопные приборы», сообщается в документации на сайте мэрии.
«Проект планировки территории выполнен с учетом документации в границах улиц Братьев Кашириных, Салават Юлаева, 250-летия Челябинска, Чичерина в Калининском районе. Проектом установлены границы зон планируемого размещения объектов капстроительства, определены характеристики и очередность планируемого развития территории», — сообщается в документации.
Как отмечается в пояснительной записке, общая площадь ТРК достигнет 2700 — 2800 квадратных метров, административного здания 330-600 квадратных метров. Также на территории планируется возвести многоуровневую автостоянку открытого типа площадью 400-1150 квадратов на 500-1500 мест и объект делового управления площадью 750-900 квадратных метров. Что касается очередности, все объекты на разных земельных участках будут строиться одновременно.
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