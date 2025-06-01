01 июня 2025
31 мая 2025

Жители ХМАО бросились закрывать вклады ради дешевых дач

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане покупают дачи до 3,5 миллионов рублей
Югорчане покупают дачи до 3,5 миллионов рублей Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа перед летом начали активно интересоваться готовой загородной недвижимостью. Прежде всего югорчане выбирают наиболее доступные дачи за наличные, накопившиеся на вкладах. Ситуацию URA.RU обсудило с риелторами «Этажей».

«Начинается сезон, спрос поднимается именно на готовую загородную недвижимость. Строится из-за отсутствия большинства госпрограмм стало менее выгодно. Многие закрывают вклады и покупают дачи примерно до трех с половиной миллионов рублей», — рассказывает журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала компании в ХМАО Светлана Глушенкова.

Помимо загородной недвижимости на вторичном рынке риелторы наблюдают интерес покупателей к однушкам. А вот квартиры побольше из-за их стоимости проигрывают загородке по спросу. Например, в среднем квадрат в многоэтажках Сургута стоит примерно 125 тысяч, а в Нижневартовске — около 80 тысяч.

«Те, кто накопил два-три миллиона, квартиру как таковую хорошую не могут купить. Либо сильно „уставшую“ либо однокомнатную, на которые тоже идет спрос. Но в основном интересуются дачами, чтобы было какое-то место для отдыха», — объясняет риелтор.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте рушатся цены на съемное жилье. Он оказался на 14-м месте среди 70 крупнейших городов России по падению стоимости аренды.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа перед летом начали активно интересоваться готовой загородной недвижимостью. Прежде всего югорчане выбирают наиболее доступные дачи за наличные, накопившиеся на вкладах. Ситуацию URA.RU обсудило с риелторами «Этажей». «Начинается сезон, спрос поднимается именно на готовую загородную недвижимость. Строится из-за отсутствия большинства госпрограмм стало менее выгодно. Многие закрывают вклады и покупают дачи примерно до трех с половиной миллионов рублей», — рассказывает журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала компании в ХМАО Светлана Глушенкова. Помимо загородной недвижимости на вторичном рынке риелторы наблюдают интерес покупателей к однушкам. А вот квартиры побольше из-за их стоимости проигрывают загородке по спросу. Например, в среднем квадрат в многоэтажках Сургута стоит примерно 125 тысяч, а в Нижневартовске — около 80 тысяч. «Те, кто накопил два-три миллиона, квартиру как таковую хорошую не могут купить. Либо сильно „уставшую“ либо однокомнатную, на которые тоже идет спрос. Но в основном интересуются дачами, чтобы было какое-то место для отдыха», — объясняет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте рушатся цены на съемное жилье. Он оказался на 14-м месте среди 70 крупнейших городов России по падению стоимости аренды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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