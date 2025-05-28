Названы сроки поставки автобусов-гармошек и их маршруты в Екатеринбурге

Первые три автобуса-гармошки привезут в Екатеринбург уже к 5 июня. Вывести на маршруты транспорт планируют с 1 августа, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Закупленные Екатеринбургом 15 автобусов-гармошек начнут приезжать в город в июне. Первая партия из трех машин окажется тут уже к 5-му числу», — пояснили там. Транспорт доберется от завода в Волгограде до Екатеринбурга своим ходом.
Предполагается, что все 15 автобусов-гармошек поставят в уральскую столицу до конца июля. Ездить они будут по маршрутам №№ 49 и 51. Перед этим водителям предстоит пройти обучение для вождения машинами особо большого класса.
Конкурс на поставку 15 «гармошек» администрация объявила конкурс 15 апреля. Их салоны будут оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты, зарядками для мобильных устройств.
Екатеринбургский «Гортранс» в прошлом году во второй раз объявил 12 автобусов-гармошек и 18 стандартных автобусов из-за провала первого тендера и оценил их почти в миллиард рублей. О первом конкурсе мэр Алексей Орлов заявил в октябре 2024 года.
Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта прошлого года. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить общественный транспорт, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!