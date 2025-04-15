Екатеринбург закупит гигантские автобусы-гармошки

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поставку 15 автобусов-гармошек, которые работают на газомоторном топливе. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Алексей Орлов.
«Это машины особо большого класса. Они максимально эффективны в пиковые нагрузки, когда необходимо перевезти множество пассажиров. Салоны будут оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты, зарядками для мобильных устройств», — написал мэр. Новые автобусы пустят на самые востребованные маршруты.
Екатеринбургский «Гортранс» в прошлом году во второй раз объявил 12 автобусов-гармошек и 18 стандартных автобусов из-за провала первого тендера и оценил их почти в миллиард рублей. Первый конкурс анонсировал Орлов в октябре 2024 года.
Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта прошлого года. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить общественный транспорт, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
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