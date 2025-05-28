Свердловский чиновник избежал колонии

Экс-замглавы Дегтярска Солдатову назначили условный срок
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Судебное заседание по делу Порядина. Курган , наручники
Виктора Солдатова признали виновным в коррупции Фото:

Суд не стал отправлять в колонию экс-замглавы Дегтярска (Свердловская область) Виктора Солдатова. Его приговорили к лишению свободы условно, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года, со штрафом в размере кратной суммы взятки в размере 1,6 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве.

О задержании Солдатова стало известно 5 февраля. По данным агентства, он выступил посредником при передаче взятки экс-мэру Вадиму Пильникову, чтобы тот подписал акты о выполнении работ застройщиком Саррафом Мамедовым. При этом работы были выполнены некачественно. В качестве вознаграждения Солдатов попросил 1,7 миллиона рублей. Мамедов сейчас также находится в СИЗО.

Самого Пильникова арестовали 7 декабря 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится под стражей. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.

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Суд не стал отправлять в колонию экс-замглавы Дегтярска (Свердловская область) Виктора Солдатова. Его приговорили к лишению свободы условно, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года, со штрафом в размере кратной суммы взятки в размере 1,6 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве. О задержании Солдатова стало известно 5 февраля. По данным агентства, он выступил посредником при передаче взятки экс-мэру Вадиму Пильникову, чтобы тот подписал акты о выполнении работ застройщиком Саррафом Мамедовым. При этом работы были выполнены некачественно. В качестве вознаграждения Солдатов попросил 1,7 миллиона рублей. Мамедов сейчас также находится в СИЗО. Самого Пильникова арестовали 7 декабря 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится под стражей. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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