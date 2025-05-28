«Есть трупные пятна»: в Екатеринбурге в подъезде обнаружили тело женщины

В Екатеринбурге в подъезде обнаружили труп 30-летней женщины
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , лифт, подъезд, лестница, перила на лестнице, дом старых большевиков, окно в подъезде
ЧП произошло в Чкаловском районе (архивное фото) Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

По его словам, ее обнаружили в подъезде дома. «На ней есть трупные пятна. Женщине около 30 лет», — сказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Там отказались от комментариев по теме.

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В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. По его словам, ее обнаружили в подъезде дома. «На ней есть трупные пятна. Женщине около 30 лет», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Там отказались от комментариев по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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