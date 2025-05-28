«Есть трупные пятна»: в Екатеринбурге в подъезде обнаружили тело женщины

В Екатеринбурге в подъезде обнаружили труп 30-летней женщины

28 мая 2025 в 16:46 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в Чкаловском районе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. По его словам, ее обнаружили в подъезде дома. «На ней есть трупные пятна. Женщине около 30 лет», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Там отказались от комментариев по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. По его словам, ее обнаружили в подъезде дома. «На ней есть трупные пятна. Женщине около 30 лет», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Там отказались от комментариев по теме.