«Есть трупные пятна»: в Екатеринбурге в подъезде обнаружили тело женщины

ЧП произошло в Чкаловском районе (архивное фото)
В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
По его словам, ее обнаружили в подъезде дома. «На ней есть трупные пятна. Женщине около 30 лет», — сказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Там отказались от комментариев по теме.
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