Жители челябинского поселка остались без воды

Жители поселка Увельского одноименного района Челябинской области остались без воды из-за нерабочей скважины. В администрации района рассказали, что там меняют насос и скоро вода появится, но у сельчан есть сомнения.
«Скважина в микрорайоне Восточном не была введена в эксплуатацию, в результате два района обслуживаются одной скважиной и воды не хватает», — рассказала Елена М. в собществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
По словам местных жителей, скважину обещали запустить еще весной прошлого года, однако бесперебойной подачи воды нет до сих пор. Кроме частных домов, воды нет в местной школе и детском саду. В районной администрации ответили, что скважина была запущена в 2023 году и она все это время работает.
«Перебои с водоснабжением на текущей неделе связаны с техническими неполадками в работе оборудования. Сегодня идет установка нового более мощного насоса и наладка оборудования», — уточнили в администрации Увельского района.
Пока о точной дате возобновления подачи воды ничего не известно. Люди переживают, что месяцами не могут помыться, так как вода идет либо тонкой струйкой, либо ее дают на два часа в день, и нужно успеть набрать все емкости.
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