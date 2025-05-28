Спикер думы Тобольского района Виктор Кадочников пытался прогнать с заседания глав сельских поселений, поскольку, по его словам, «он их туда не приглашал». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации муниципалитета. По его словам, инцидент произошел 28 мая.
«Виктор Кадочников спросил у присутствующих глав сельских поселений, что они делают на заседании и как туда попали. Когда те ему ответили, что пришли в качестве приглашенных, спикер заявил, что лично он их туда не не звал», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он уточнил, что после этого глава Башковского сельского поселения Владимир Шестаков заявил, что заседания думы Тобольского района не носят закрытый характер. Сразу после этого в зале заседаний раздались аплодисменты. «Когда люди перестали аплодировать, Кадочников сказал следующее: „Вот, видите, как зато хорошо аплодируют. Молодцы, еще раз давайте: раз, два, три. Видишь, не аплодируют уже“, — уточнил инсайдер URA.RU.
В телефонном разговоре с агентством Виктор Кадочников отказался от устных комментариев, попросив прислать письменный запрос. Агентством его просьба была выполнена. Ответ на него ожидается.
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