В ходе активных боевых действий подразделения группировки войск «Север» успешно освободили населенный пункт Константиновка, расположенный в Сумской области. Тем временем, военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» успешно завершили операцию по освобождению населенного пункта Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области», — сообщило ведомство в telegram-канале. В ходе операции были нанесены удары по силам и технике противника, включая три механизированные, две десантно-штурмовые бригады, штурмовой полк ВСУ и три бригады территориальной обороны.
«Военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Зеленое Поле в ДНР», — также сообщили в Минобороны. По их информации, операция по освобождению села была проведена с координацией усилий авиации, артиллерии и расчетов беспилотных систем.
За ночь с 27 на 28 мая российскими силами было перехвачено 296 украинских беспилотников над Московской областью и 12 регионами, включая приграничные области. Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил о готовности к мирным переговорам с Москвой в любом формате. Главное об СВО на 28 мая — в материале URA.RU.
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