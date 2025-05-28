«В упор не замечают»: Мизулина упрекнула депутатов из-за наркотиков

Мизулина выразила недоумение, что проблема наркотиков игнорируется
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Мизулина считает, что депутатам следует больше времени уделять реальной борьбе с наркотиками
Мизулина считает, что депутатам следует больше времени уделять реальной борьбе с наркотиками Фото:

Вместо борьбы с «вредоносными» мультфильмами депутатам следовало бы обратить внимание на катастрофическую ситуацию с распространением наркотиков среди российской молодежи, особенно через telegram-каналы. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она выразила недоумение, что проблема наркотиков игнорируется парламентариями.

«Проблему распространения наркотиков и вызывающие действия наркобизнеса депутаты как будто бы в упор не замечают. Интересно знать, почему так?» — задала вопрос в своем telegram-канале Мизулина, комментируя инициативу депутатов о запрете мультфильма «Шрек». Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что в то время как обсуждаются «вредные» западные мультфильмы, тысячи молодых людей оказываются в колониях по статье 228.1 УК РФ из-за вовлечения в наркоторговлю.

Заявление Мизулиной последовало за обсуждением в Госдуме инициативы о запрете показа в России мультфильмов «Шрек», «Корпорация монстров» и «Гринч». Депутаты посчитали, что эти мультфильмы искажают восприятие добра у детей, представляя персонажей с физическими и моральными отклонениями как положительных. Мизулина уверена, что парламентариям необходимо сосредоточиться на более серьезных проблемах, таких как борьба с наркоторговлей и влияние наркотиков на молодежь.

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Вместо борьбы с «вредоносными» мультфильмами депутатам следовало бы обратить внимание на катастрофическую ситуацию с распространением наркотиков среди российской молодежи, особенно через telegram-каналы. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она выразила недоумение, что проблема наркотиков игнорируется парламентариями. «Проблему распространения наркотиков и вызывающие действия наркобизнеса депутаты как будто бы в упор не замечают. Интересно знать, почему так?» — задала вопрос в своем telegram-канале Мизулина, комментируя инициативу депутатов о запрете мультфильма «Шрек». Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что в то время как обсуждаются «вредные» западные мультфильмы, тысячи молодых людей оказываются в колониях по статье 228.1 УК РФ из-за вовлечения в наркоторговлю. Заявление Мизулиной последовало за обсуждением в Госдуме инициативы о запрете показа в России мультфильмов «Шрек», «Корпорация монстров» и «Гринч». Депутаты посчитали, что эти мультфильмы искажают восприятие добра у детей, представляя персонажей с физическими и моральными отклонениями как положительных. Мизулина уверена, что парламентариям необходимо сосредоточиться на более серьезных проблемах, таких как борьба с наркоторговлей и влияние наркотиков на молодежь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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