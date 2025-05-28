Пермская телебашня изменит цвет в честь Дня защиты детей

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Яркие огни включат с 22:00 до 00:00
Яркие огни включат с 22:00 до 00:00 Фото:

В Перми 1 июня с 22:00 до 00:00 на телебашне будет включена праздничная архитектурная подсветка. Яркие огни зажгут в честь Дня защиты детей.

«В Российской Федерации, как и во многих странах мира, этот день ежегодно отмечается в первый день лета. Праздник был учрежден в 1949 году и с тех пор традиционно напоминает о важности соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних. Особое внимание в этот день уделяется вопросам обеспечения детям права на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие, а также защиты от любых форм насилия», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».

В последний URA.RU сообщало о том, что телебашня в Перми включала подсветку в честь Дня Победы. Она была выполнена в цветах георгиевской ленты и флага России. Силуэт телебашни озаряли яркие световые салюты.

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В Перми 1 июня с 22:00 до 00:00 на телебашне будет включена праздничная архитектурная подсветка. Яркие огни зажгут в честь Дня защиты детей. «В Российской Федерации, как и во многих странах мира, этот день ежегодно отмечается в первый день лета. Праздник был учрежден в 1949 году и с тех пор традиционно напоминает о важности соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних. Особое внимание в этот день уделяется вопросам обеспечения детям права на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие, а также защиты от любых форм насилия», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра». В последний URA.RU сообщало о том, что телебашня в Перми включала подсветку в честь Дня Победы. Она была выполнена в цветах георгиевской ленты и флага России. Силуэт телебашни озаряли яркие световые салюты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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