27 мая 2025

Власти Сургута раскрыли программу празднования Дня защиты детей

В Сургуте состоится концерт «Квартирник Первых» в День защиты детей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте 1 июня с размахом отметят День защиты детей
В Сургуте 1 июня с размахом отметят День защиты детей Фото:

В Сургуте (ХМАО) 1 июня на городских площадках в течение дня пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Старт празднику дадут на центральной площади города, рассказали в мэрии. 

Программа общеает быть насыщенной и пройдет различных площадках — от центральной площади до музеев и парков. «В 11:00 на Центральной площади стартует праздник детства с участием сказочных героев. Дети и родители смогут поучаствовать в конкурсах, играх, мастер-классах, получить сладкие угощения и сделать аквагрим», — сообщили в мэрии Сургута. Также с 12:00 в городском парке культуры и отдыха начнется программа «Веселая карусель» с концертами, анимацией и розыгрышем призов.

Центральная детская библиотека откроет летнюю программу с викторинами, громкими чтениями и театральным представлением, а в Музейном центре художественного музея пройдет интерактивная экскурсия «Конек-горбунок. Перезагрузка» и мастер-класс по мультфильму. Сургутский краеведческий музей приглашает на выставку о школьниках военного времени и на экспозицию редких самоваров XIX–XX веков. В филармонии состоится музыкальная сказка «Летучий корабль», а в театре «Петрушка» покажут спектакль «Лев на каникулах».

Праздничные мероприятия завершатся творческим вечером «Квартирник Первых» с участием местных артистов в Городском культурном центре на проспекте Набережный, 56. Все события рассчитаны на разную аудиторию и проводятся бесплатно.

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В Сургуте (ХМАО) 1 июня на городских площадках в течение дня пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Старт празднику дадут на центральной площади города, рассказали в мэрии.  Программа общеает быть насыщенной и пройдет различных площадках — от центральной площади до музеев и парков. «В 11:00 на Центральной площади стартует праздник детства с участием сказочных героев. Дети и родители смогут поучаствовать в конкурсах, играх, мастер-классах, получить сладкие угощения и сделать аквагрим», — сообщили в мэрии Сургута. Также с 12:00 в городском парке культуры и отдыха начнется программа «Веселая карусель» с концертами, анимацией и розыгрышем призов. Центральная детская библиотека откроет летнюю программу с викторинами, громкими чтениями и театральным представлением, а в Музейном центре художественного музея пройдет интерактивная экскурсия «Конек-горбунок. Перезагрузка» и мастер-класс по мультфильму. Сургутский краеведческий музей приглашает на выставку о школьниках военного времени и на экспозицию редких самоваров XIX–XX веков. В филармонии состоится музыкальная сказка «Летучий корабль», а в театре «Петрушка» покажут спектакль «Лев на каникулах». Праздничные мероприятия завершатся творческим вечером «Квартирник Первых» с участием местных артистов в Городском культурном центре на проспекте Набережный, 56. Все события рассчитаны на разную аудиторию и проводятся бесплатно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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