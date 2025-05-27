Власти Сургута раскрыли программу празднования Дня защиты детей

В Сургуте (ХМАО) 1 июня на городских площадках в течение дня пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Старт празднику дадут на центральной площади города, рассказали в мэрии.
Программа общеает быть насыщенной и пройдет различных площадках — от центральной площади до музеев и парков. «В 11:00 на Центральной площади стартует праздник детства с участием сказочных героев. Дети и родители смогут поучаствовать в конкурсах, играх, мастер-классах, получить сладкие угощения и сделать аквагрим», — сообщили в мэрии Сургута. Также с 12:00 в городском парке культуры и отдыха начнется программа «Веселая карусель» с концертами, анимацией и розыгрышем призов.
Центральная детская библиотека откроет летнюю программу с викторинами, громкими чтениями и театральным представлением, а в Музейном центре художественного музея пройдет интерактивная экскурсия «Конек-горбунок. Перезагрузка» и мастер-класс по мультфильму. Сургутский краеведческий музей приглашает на выставку о школьниках военного времени и на экспозицию редких самоваров XIX–XX веков. В филармонии состоится музыкальная сказка «Летучий корабль», а в театре «Петрушка» покажут спектакль «Лев на каникулах».
Праздничные мероприятия завершатся творческим вечером «Квартирник Первых» с участием местных артистов в Городском культурном центре на проспекте Набережный, 56. Все события рассчитаны на разную аудиторию и проводятся бесплатно.
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