Симоньян: в московских кабинетах обсуждают удары России по Берлину

Журналистка и телеведущая Маргарита Симоньян высказала мнение о потенциальных последствиях использования немецкого военного оружия против России. Во время обсуждения в московских кабинетах она заявила, что если немецкие военные начнут использовать оружие, такое как ракеты «Таурус», для ударов по Москве, России придется ответить.
«В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить 'Таурусами' может означать только это, поскольку хозлы не могут ни их обслужить, ни ввести полетное задание), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», — написала Симоньян в своем telegram-канале.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что России не стоит доверять заявлениям канцлера Германии Фридриха Мерца об отсутствии планов поставлять Украине ракеты Taurus, подчеркивая, что любые удары по российским объектам немецким вооружением будут расценены Москвой как прямое участие Берлина в конфликте. Власти Германии неоднократно обсуждали возможность передачи ракет Украине, однако окончательное решение пока не принято.
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