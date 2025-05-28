Названы пляжи, на которых можно купаться в Свердловской области

В Свердловской области безопасными для купания стали семь пляжей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России региона.
«Безопасными в этом сезоне остаются пляжи Верхне-Сысертского и Леневского водохранилищ, Верх-Нейвинского и Билимбаевского прудов», — говорится в сообщении. Также пригодны для купания пляжи реки Серги (Нижнесергинский район), санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью и ООО «Кемпинг». Специалисты одобрили пляжи, так как они оборудованы спасательными станциями и имеют безопасное дно.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге запретили купание во всех 11 водоемах. На берегах расставили соответствующие предупреждающие таблички.
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