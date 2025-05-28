Названы пляжи, на которых можно купаться в Свердловской области

В Свердловской области безопасно купаться на семи пляжах
© Служба новостей «URA.RU»
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У одобренных спасателями пляжей безопасное дно
У одобренных спасателями пляжей безопасное дно Фото:

В Свердловской области безопасными для купания стали семь пляжей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России региона. 

«Безопасными в этом сезоне остаются пляжи Верхне-Сысертского и Леневского водохранилищ, Верх-Нейвинского и Билимбаевского прудов», — говорится в сообщении. Также пригодны для купания пляжи реки Серги (Нижнесергинский район), санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью и ООО «Кемпинг». Специалисты одобрили пляжи, так как они оборудованы спасательными станциями и имеют безопасное дно. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге запретили купание во всех 11 водоемах. На берегах расставили соответствующие предупреждающие таблички. 

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В Свердловской области безопасными для купания стали семь пляжей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России региона.  «Безопасными в этом сезоне остаются пляжи Верхне-Сысертского и Леневского водохранилищ, Верх-Нейвинского и Билимбаевского прудов», — говорится в сообщении. Также пригодны для купания пляжи реки Серги (Нижнесергинский район), санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью и ООО «Кемпинг». Специалисты одобрили пляжи, так как они оборудованы спасательными станциями и имеют безопасное дно.  Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге запретили купание во всех 11 водоемах. На берегах расставили соответствующие предупреждающие таблички. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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