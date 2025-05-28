Появилось фото сбитого БПЛА, летевшего на Москву

В сети опубликовано фото обломков одного из украинских беспилотников, сбитых в ночь на 28 мая на подлете к Москве. Уничтоженный дрон обнаружили жители поселка Первомайский в юго-западной части Московской области.
«Уничтоженный украинский беспилотник нашли жители Первомайского», — передает telegram-канал Baza, публикуя соответствующее фото. На месте работают оперативные службы.
По информации, предоставленной подмосковными властями, в течение минувшей ночи на территории Московской области были перехвачены и уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата. Как сообщается, в ночь на 28 мая несколько российских регионов подверглись масштабной атаке беспилотников. МО РФ уточнило, что дежурные подразделения противовоздушной обороны выявили и нейтрализовали в общей сложности 296 украинских БПЛА.
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