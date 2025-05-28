Появилось фото сбитого БПЛА, летевшего на Москву

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В Подмосковье местные жители нашли обломки БПЛА ВСУ
В Подмосковье местные жители нашли обломки БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В сети опубликовано фото обломков одного из украинских беспилотников, сбитых в ночь на 28 мая на подлете к Москве. Уничтоженный дрон обнаружили жители поселка Первомайский в юго-западной части Московской области.

«Уничтоженный украинский беспилотник нашли жители Первомайского», — передает telegram-канал Baza, публикуя соответствующее фото. На месте работают оперативные службы. 

По информации, предоставленной подмосковными властями, в течение минувшей ночи на территории Московской области были перехвачены и уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата. Как сообщается, в ночь на 28 мая несколько российских регионов подверглись масштабной атаке беспилотников. МО РФ уточнило, что дежурные подразделения противовоздушной обороны выявили и нейтрализовали в общей сложности 296 украинских БПЛА.

Фото сбитого беспилотника, летевшего на Москву
Фото сбитого беспилотника, летевшего на Москву
Фото:

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В сети опубликовано фото обломков одного из украинских беспилотников, сбитых в ночь на 28 мая на подлете к Москве. Уничтоженный дрон обнаружили жители поселка Первомайский в юго-западной части Московской области. «Уничтоженный украинский беспилотник нашли жители Первомайского», — передает telegram-канал Baza, публикуя соответствующее фото. На месте работают оперативные службы.  По информации, предоставленной подмосковными властями, в течение минувшей ночи на территории Московской области были перехвачены и уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата. Как сообщается, в ночь на 28 мая несколько российских регионов подверглись масштабной атаке беспилотников. МО РФ уточнило, что дежурные подразделения противовоздушной обороны выявили и нейтрализовали в общей сложности 296 украинских БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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